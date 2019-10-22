Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin yıllar önceki fotoğrafıyla gündem oldu

Kurtlar Vadisi'ndeki Baron (Mehmet Karahanlı) rolünden sonra Arka Sokaklar'da da başarılı bir performans sergileyen Zafer Ergin, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Arka Sokaklar dizisine birçok oyuncu girip çıkarken, Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin rolüne sadık kalanlardan oldu. Arka Sokaklar'a Rıza Baba karakteriyle damga vuran Zafer Ergin'in ortaya çıkan eski fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi.