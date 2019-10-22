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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin yıllar önceki fotoğrafıyla gündem oldu
525 bölümü geride bırakan Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba rolüyle dikkat çeken Zafer Ergin, yıllar önceki fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşayan Zafer Ergin, Kurtlar Vadisi'nden sonra Arka Sokaklar dizisiyle de büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Arka Sokaklar dizisinde 525 bölümü geride bırakan Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle ilgi görmüştü. Yıllar önceki fotoğrafının ortaya çıkmasıyla dikkat çeken Zafer Ergin'in değişimi herkesi şaşkına çevirdi. İşte o fotoğraf.
Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 14:17
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