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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin yıllar önceki fotoğrafıyla gündem oldu

525 bölümü geride bırakan Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba rolüyle dikkat çeken Zafer Ergin, yıllar önceki fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşayan Zafer Ergin, Kurtlar Vadisi'nden sonra Arka Sokaklar dizisiyle de büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Arka Sokaklar dizisinde 525 bölümü geride bırakan Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle ilgi görmüştü. Yıllar önceki fotoğrafının ortaya çıkmasıyla dikkat çeken Zafer Ergin'in değişimi herkesi şaşkına çevirdi. İşte o fotoğraf.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 14:17
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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin yıllar önceki fotoğrafıyla gündem oldu

Kurtlar Vadisi'ndeki Baron (Mehmet Karahanlı) rolünden sonra Arka Sokaklar'da da başarılı bir performans sergileyen Zafer Ergin, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Arka Sokaklar dizisine birçok oyuncu girip çıkarken, Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin rolüne sadık kalanlardan oldu. Arka Sokaklar'a Rıza Baba karakteriyle damga vuran Zafer Ergin'in ortaya çıkan eski fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi.

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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin yıllar önceki fotoğrafıyla gündem oldu

Sevenleri, Arka Sokaklar'da 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Zafer Ergin ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin yıllar önceki fotoğrafıyla gündem oldu

Zafer Ergin'in yıllar önce çekilmiş fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi.

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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin yıllar önceki fotoğrafıyla gündem oldu

İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...

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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin yıllar önceki fotoğrafıyla gündem oldu

Zafer Ergin