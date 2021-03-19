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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranlarını şoke etti... Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranlarını şoke etti...
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın, eşi ve çocuğuyla yıllar sonra ortaya çıktı. Türkiye'nin bir ses yarışmasında tanıdığı Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisiyle gönüllerde taht kurdu. Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Pınar Aydın kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da, sanat camiasından koptu. Eşi ile birlikte İstanbul dışına çıkan Pınar Aydın'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Pınar Aydın'ın son hali...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 17:04
Katıldığı ses yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Aydın'ın daha sonra oyunculuk kariyeri başladı. Kısa sürede Arka Sokaklar dizisindeki Pınar karakteriyle sevilen Pınar Aydın, büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Pınar Aydın, yıllar sonra ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'da Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın, sanat camiasından uzaklaşma kararı aldı. Yaptığı evlilikle birlikte İstanbul'da ayrılan Pınar Aydın, Giresun'da yaptığı işle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın yeni hayatı.
Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Pınar Aydın, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Bizim Okul ve O Hayat Benim'de rol aldı.
2015 yılında Giresunspor kalecisi Harun Aydın ile evlenen Pınar Aydın, 2 yıl sonra televizyonu bırakma kararı aldı. Artık hiçbir projede görünmeyen Pınar Aydın'ın Ayaz adında bir de oğlu var.