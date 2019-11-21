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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın gündem oldu! Pınar Aydın son haliyle magazin dünyasını salladı
Katıldığı bir ses yarışmasıyla adından söz ettiren Pınar Aydın, yarışmayı 3. olarak tamamlamıştı. Bir süre oyunculuk dersi alan Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Arka Sokaklar'da Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın, sanat camiasından uzaklaşma kararı aldı. Yaptığı evlilikle birlikte İstanbul'da ayrılan Pınar Aydın, Giresun'da yaptığı işle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın yeni hayatı.
Giriş Tarihi: 21.11.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 16:40
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