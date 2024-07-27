Arka Sokaklar'ın Pınar'ı ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı | Son halini kimse tanıyamıyor

Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, oyuncularıyla sık sık gündeme geliyor. Dizinin ilk sezonlarında Rıza Baba'nın kızı rolünü canlandıran Pınar Aydın ise yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. Akasya Durağı'nda da rol aldıktan sonra oyunculuğa ve müziğe ara veren ünlü isim, bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte, Pınar Aydın'ın son hali...