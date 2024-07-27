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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı | Son halini kimse tanıyamıyor

Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, oyuncularıyla sık sık gündeme geliyor. Dizinin ilk sezonlarında Rıza Baba'nın kızı rolünü canlandıran Pınar Aydın ise yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. Akasya Durağı'nda da rol aldıktan sonra oyunculuğa ve müziğe ara veren ünlü isim, bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte, Pınar Aydın'ın son hali...

Giriş: 27.07.2024 12:03 Güncelleme: 27.07.2024 12:04
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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı | Son halini kimse tanıyamıyor

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızına hayat veren Pınar Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı.

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı | Son halini kimse tanıyamıyor

2004 yılında Öykü Serter'in sunumuyla ATV'de ekrana gelen Akademi Türkiye ile adını duyurduktan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Aydın, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul gibi yapımlarda rol aldı.

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı | Son halini kimse tanıyamıyor

Oyunculuğu bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Aydın, evlenip Giresun'a yerleşmişti.

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı | Son halini kimse tanıyamıyor

Şimdilerde iki çocuk annesi olan ünlü isim, uzun bir aradan sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte Pınar Aydın'ın son hali...

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı | Son halini kimse tanıyamıyor

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