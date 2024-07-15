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Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan’ın çocuklarının son haline bakın! 2 numara babasının kopyası! Eşi de ünlü...

Çocuklar Duymasın dizisinde Selami karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Özgür Ozan, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Tam 18 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun gerçek hayattaki çocukları merak edildi. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın gerçek hayattaki oğulları...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 10:24 Güncelleme: 16.07.2024 08:51
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Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! 2 numara babasına benziyor! Eşi de çok ünlü...

Özgür Ozan, ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle milyonların sevgisini kazandı.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! 2 numara babasına benziyor! Eşi de çok ünlü...

Özel hayatı merak edilen ünlü oyuncu bu sefer de ailesiyle gündemde...

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! 2 numara babasına benziyor! Eşi de çok ünlü...

Ozan, 2005 yılında Çocuklar Duymasın setinde tanışıp evlendiği Neslihan Uğur ile nikah masasına oturmuştu. Özgür Ozan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! 2 numara babasına benziyor! Eşi de çok ünlü...

Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! 2 numara babasına benziyor! Eşi de çok ünlü...

İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin çocukları...