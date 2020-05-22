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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

Onlarca sezondur ekranlarda olmaya devam eden Arka Sokaklar bir televizyon klasiği haline gelirken, oyuncular da canlandırdıkları karakterlerle özdeşleşti. Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan ise en sevilen karakterlerden biri oldu. Dizinin son bölümlerinde koronavirüsle mücadele etmesi tüm dikkatleri Özgür Ozan'ın üzerinde toplarken, başarılı oyuncunun özel hayatı de merak konusu olmaya başladı. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi merak konusu oldu. İşte başta Özgür Ozan'ın karısı olmak üzere ünlülerin eşleri.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 17:34
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen Özgür Ozan, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka biri. İşte başta Özgür Ozan'ın karısı olmak üzere ünlülerin eşleri.

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

TİMUÇİN ESEN