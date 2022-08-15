15 Ağustos 2022, Pazartesi
Arka Sokakların Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın acı kaybı! En sevdiğini toprağa verdi! Özgür Ozan’ın yürek sızlatan paylaşımı
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın acı günü… Özgür Ozan sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Oyuncu Özgür Ozan'ın babası vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Özgür Ozan, "İnsan, babası ölünce büyürmüş!" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:55
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