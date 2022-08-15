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Haberler Galeri Arka Sokakların Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın acı kaybı! En sevdiğini toprağa verdi! Özgür Ozan’ın yürek sızlatan paylaşımı

Arka Sokakların Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın acı kaybı! En sevdiğini toprağa verdi! Özgür Ozan’ın yürek sızlatan paylaşımı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın acı günü… Özgür Ozan sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Oyuncu Özgür Ozan'ın babası vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Özgür Ozan, "İnsan, babası ölünce büyürmüş!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:55
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Arka Sokakların Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın acı kaybı! En sevdiğini toprağa verdi! Özgür Ozan’ın yürek sızlatan paylaşımı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan babasını toprağa verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokakların Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın acı kaybı! En sevdiğini toprağa verdi! Özgür Ozan’ın yürek sızlatan paylaşımı

Babasını kaybeden ünlü oyuncu Özgür Ozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygulandırdı.

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Arka Sokakların Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın acı kaybı! En sevdiğini toprağa verdi! Özgür Ozan’ın yürek sızlatan paylaşımı

BABA ACISI

Özgür Ozan, baba acısıyla sarsıldı.

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Arka Sokakların Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın acı kaybı! En sevdiğini toprağa verdi! Özgür Ozan’ın yürek sızlatan paylaşımı

56 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta babasını kaybettiğini duyurdu.

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Arka Sokakların Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın acı kaybı! En sevdiğini toprağa verdi! Özgür Ozan’ın yürek sızlatan paylaşımı

"İNSAN, BABASI ÖLÜNCE BÜYÜRMÜŞ"

Babasının fotoğrafını yayınlayan Özgür Ozan, duygularını "İnsan, babası ölünce büyürmüş! Bugün bir hafta..." sözleriyle ifade etti.