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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Hakan'ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

Arka Sokaklar'da Hakan karakterine hayat veren Ozan Çobanoğlu, ekranın en dikkat çeken isimlerinden oldu. Sunucu olan eşi Ezgi Sertel ile sosyal medyanın da en çok konuşulan çiftlerinden olan Çobanoğlu, özel hayatıyla merak edilip araştırılmaya başlandı. Ozan Çobanoğlu hakkında araştırma yapanlar babasının kim olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu'nun babası...

Giriş Tarihi: 11.06.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 12:35
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Arka Sokaklar’ın Hakan’ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

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Arka Sokaklar’ın Hakan’ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

BERK OKTAY VE BABASI

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Arka Sokaklar’ın Hakan’ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

BERK OKTAY VE BABASI

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Arka Sokaklar’ın Hakan’ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

İREM DERİCİ VE BABASI

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Arka Sokaklar’ın Hakan’ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

İREM DERİCİ VE BABASI