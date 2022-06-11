Arka Sokaklar'ın Hakan'ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

Arka Sokaklar'da Hakan karakterine hayat veren Ozan Çobanoğlu, ekranın en dikkat çeken isimlerinden oldu. Sunucu olan eşi Ezgi Sertel ile sosyal medyanın da en çok konuşulan çiftlerinden olan Çobanoğlu, özel hayatıyla merak edilip araştırılmaya başlandı. Ozan Çobanoğlu hakkında araştırma yapanlar babasının kim olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu'nun babası...