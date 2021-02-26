Arka Sokaklar'ın Hakan'ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

Arka Sokaklar dizisinde Hakan Komiser karakterine hayat veren Ozan Çobanoğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Eşi Ezgi Sertel ile sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden olan Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isimlerden oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş.