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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

Arka Sokaklar dizisinde Hakan Komiser karakterine hayat veren Ozan Çobanoğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Eşi Ezgi Sertel ile sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden olan Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isimlerden oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş.

Giriş Tarihi: 26.02.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 17:33
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

EKİN MERT DAYMAZ

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

EKİN MERT DAYMAZ VE BABASI

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

EKİN MERT DAYMAZ VE BABASI

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı sosyal medyayı salladı! Bakın Ozan Çobanoğlu babası kimmiş

KENAN İMİRZALIOĞLU

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