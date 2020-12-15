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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Arka Sokaklar dizisinin Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden olurken özel hayatlarıyla merak edilip araştırılmaya başlandı. Sevilen oyuncu Ozan Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 17:38
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Sevilen oyuncu Ozan Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş