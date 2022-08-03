Arka Sokaklar’ın eski yıldızı Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı! Değişimi pes dedirtti

Survivor'da yarışmasının ardından rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 2008 yılında rol arkadaşı Gamze Özçelik ile nikah masasına oturmuştu. Pektaş, çeşitli dizi ve projelerde rol alırken 2011 yılında Özçelik'ten boşandı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, Uğur Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. İşte Uğur Pektaş'ın şaşırtıcı değişimi...