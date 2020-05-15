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Arka Sokaklar’ın eski yıldızı Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı!

2008 yılında rol arkadaşı Gamze Özçelik ile nikah masasına oturan Uğur Pektaş, çeşitli dizi ve projelerde rol alırken 2011 yılında Gamze Özçelik'ten ayrılması onu derinden etkiledi. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, Uğur Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. İşte Uğur Pektaş'ın şaşırtıcı değişimi...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 15:52
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Arka Sokaklar’ın eski yıldızı Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı!

Uğur Pektaş Gamze Özçelik çifti yeniden magazin dünyasının gözdesi oldu. Gamze Özçelik Afrika'da Türkiye'nin iyilik elçisi olarak yardımdan yardıma koşarken, Uğur Pektaş da yıllar içinde büyük değişime uğrayan isimlerden oldu. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in son görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi.

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Arka Sokaklar’ın eski yıldızı Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı!

Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünya evine giren Uğur Pektaş, çeşitli dizi ve projerde rol alırken hayatındaki olumsuz değişiklik onu derinden etkiledi. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik çifti 2011'de boşandı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise tamamen değişime uğradı.

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Arka Sokaklar’ın eski yıldızı Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı!

Son halleriyle dikkat çeken Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik dışında diğer ünlülerin de değişimleri merak konusu oldu.

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Arka Sokaklar’ın eski yıldızı Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı!

İşte Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

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Arka Sokaklar’ın eski yıldızı Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı!

Uğur Pektaş