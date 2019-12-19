Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın son haliyle herkesi şoke etti! Pınar Aydın bakın ne yapıyor

Katıldığı ses yarışmasında 3. olduktan sonra oyunculuğa başlayan Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Milyonların takip ettiği isim haline gelen Pınar Aydın, bir süredir sanat dünyasından uzak yaşıyor. Pınar Aydın evlendikten sonra oyunculuğa ara verdi. Adeta elini eteğini sanat camiasından çeken Pınar Aydın, şimdilerde İstanbul dışında yaşıyor. Peki Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın şimdi ne yapıyor. İşte Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızı Pınar Aydın'ın son hali ve yeni işi...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





