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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın son haliyle herkesi şoke etti! Pınar Aydın bakın ne yapıyor

Katıldığı ses yarışmasında 3. olduktan sonra oyunculuğa başlayan Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Milyonların takip ettiği isim haline gelen Pınar Aydın, bir süredir sanat dünyasından uzak yaşıyor. Pınar Aydın evlendikten sonra oyunculuğa ara verdi. Adeta elini eteğini sanat camiasından çeken Pınar Aydın, şimdilerde İstanbul dışında yaşıyor. Peki Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın şimdi ne yapıyor. İşte Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızı Pınar Aydın'ın son hali ve yeni işi...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:08
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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın son haliyle herkesi şoke etti! Pınar Aydın bakın ne yapıyor

Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu Pınar Aydın yeni hayatıyla yıllar sonra ortaya çıktı. Katıldığı bir ses yarışmasıyla adından söz ettiren Pınar Aydın, yarışmayı 3. olarak tamamlamıştı. Bir süre oyunculuk dersi alan Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı.

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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın son haliyle herkesi şoke etti! Pınar Aydın bakın ne yapıyor

Arka Sokaklar'da Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın, sanat camiasından uzaklaşma kararı aldı. Yaptığı evlilikle birlikte İstanbul'da ayrılan Pınar Aydın, Giresun'da yaptığı işle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın yeni hayatı.

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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın son haliyle herkesi şoke etti! Pınar Aydın bakın ne yapıyor

Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Pınar Aydın, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Bizim Okul ve O Hayat Benim'de rol aldı.

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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın son haliyle herkesi şoke etti! Pınar Aydın bakın ne yapıyor

2015 yılında Giresunspor kalecisi Harun Aydın ile evlenen Pınar Aydın, 2 yıl sonra televizyonu bırakma kararı aldı. Artık hiçbir projede görünmeyen Pınar Aydın'ın Ayaz adında bir de oğlu var.

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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın son haliyle herkesi şoke etti! Pınar Aydın bakın ne yapıyor

Giresun'da yaşayan Pınar Aydın, bungalow evler kiralıyor. İnternet üzerinden ağaç evlerinin fotoğraflarını paylaşan Pınar Aydın, doğayla baş başa kalmayı seçti.