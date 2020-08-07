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Arka Sokaklar'i Zeliş'i Yüsra Geyik o fotoğrafıyla olay oldu

Türk dizi tarihine adını yazdıran Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı. Arka Sokaklar dizisine başladığında 16 yaşında olan Zeliş rolündeki Yüsra Geyik, artık genç bir kadın oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, ortaya çıkan fotoğrafıyla gündeme oturdu. İşte Yüsra Geyik'in o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 18:27
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Arka Sokaklar'i Zeliş'i Yüsra Geyik o fotoğrafıyla olay oldu

Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı. Arka Sokaklar dizisine başladığında 16 yaşında olan Zeliş rolündeki Yüsra Geyik, artık genç bir kadın oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, ortaya çıkan çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. İşte Yüsra Geyik'in o fotoğrafı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar'i Zeliş'i Yüsra Geyik o fotoğrafıyla olay oldu

SERENAY SARIKAYA

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Arka Sokaklar'i Zeliş'i Yüsra Geyik o fotoğrafıyla olay oldu

ACUN ILICALI

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Arka Sokaklar'i Zeliş'i Yüsra Geyik o fotoğrafıyla olay oldu

KEREM BURSİN

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Arka Sokaklar'i Zeliş'i Yüsra Geyik o fotoğrafıyla olay oldu

KEREM BURSİN