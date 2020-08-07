Arka Sokaklar'i Zeliş'i Yüsra Geyik o fotoğrafıyla olay oldu

Türk dizi tarihine adını yazdıran Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı. Arka Sokaklar dizisine başladığında 16 yaşında olan Zeliş rolündeki Yüsra Geyik, artık genç bir kadın oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, ortaya çıkan fotoğrafıyla gündeme oturdu. İşte Yüsra Geyik'in o fotoğrafı...