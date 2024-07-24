Arka Sokaklar'da şaşırtan veda! 'Dile kolay 14 yıl' Babasının peşinden gitti...

Arka Sokaklar'da şoke eden veda! O isim diziden ayrılıyor. Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi başarılı oyuncuların kadrosunda olduğu Arka Sokaklar, ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor. Peş peşe ayrılık haberleriyle gündem olan diziye bir oyuncu daha veda etti. İşte ünlü oyuncunun 14 yıllık serüveni sona erdi. İşte o isim...