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Arka Sokaklar'da şaşırtan veda! 'Dile kolay 14 yıl' Babasının peşinden gitti...

Arka Sokaklar'da şoke eden veda! O isim diziden ayrılıyor. Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi başarılı oyuncuların kadrosunda olduğu Arka Sokaklar, ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor. Peş peşe ayrılık haberleriyle gündem olan diziye bir oyuncu daha veda etti. İşte ünlü oyuncunun 14 yıllık serüveni sona erdi. İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 14:51 Güncelleme: 24.07.2024 14:51
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Arka Sokaklar’da şaşırtan veda! ’Dile kolay 14 yıl’ Babasının peşinden gitti...

"Arka Sokaklar" dizizinde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. 18 sezondur izleyicisiyle buluşan, Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisine bir isim daha veda etti.

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Arka Sokaklar’da şaşırtan veda! ’Dile kolay 14 yıl’ Babasının peşinden gitti...

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nu oyuncu kadrosunda buluşturan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, sezon finali bölümünün çekimlerin bitmesiyle ekibe veda etmişti.

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Arka Sokaklar’da şaşırtan veda! ’Dile kolay 14 yıl’ Babasının peşinden gitti...

"HEPİMİZİN HOCASI"

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" mesajı yer almıştı.

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Arka Sokaklar’da şaşırtan veda! ’Dile kolay 14 yıl’ Babasının peşinden gitti...

BİR VEDA DAHA!

Orhan Oğuz'un vedasının ardından 14 yıldır dizide rol alan oğlu Tunç Oğuz da kadrodan ayrıldı. 'Keskin nişancı Arda Atik' karakterine hayat veren oyuncu, ekip için veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım da bulunan Oğuz şu ifadeleri kullandı:

"Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma abilerime ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti.Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu.Herkesi çok özlemle anacağım.Sizi çok seviyorum canım ekip.19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin."

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Arka Sokaklar’da şaşırtan veda! ’Dile kolay 14 yıl’ Babasının peşinden gitti...

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin babaları...