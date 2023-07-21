21 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...

Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...

Sezon ortasında ara veren Arka Sokaklar dizisi kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Yıllardan beri eskimeyen dizinin sevenlerini heyecanlandıran haberler ardı ardına geldi. Kurtlar Vadisi'nin sevilen ismi yeni sezonun kötü karakteri oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:02
  • 1
  • 8
Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...

Uzun süredir arama motorlarında araştırılan "Arka Sokaklar bitti mi, yeni sezon ne zaman?" sorusunun cevabı geldi. Ayrıca Şevket Çoruh'un yokluğunun dikkat çektiği diziye bir zamanlara damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizinden bomba bir transfer oldu. Peki Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...

AĞUSTOS AYINDA SETE YENİDEN MERHABA DİYECEKLER

Televizyon ekranlarının uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar', 17 sezon boyunca izleyicilerle büyük ilgi gördü. Ağustos ayında yeniden sete çıkacak olan dizi, eski ekibi tekrar bir araya getirmek için çalışmalara hız verdi.

  • 3
  • 8
Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...

D Media, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman gibi oyuncularla yeniden anlaşma sağladı.

  • 4
  • 8
Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kurtlar Vadisi'nin sevilen ismi Mustafa Üstündağ, 'Arka Sokaklar'ın kadrosuna katılıyor

  • 5
  • 8
Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...

Polisiye dizide yeni kötü adamı canlandıracak olan Üstündağ'ın performansı merakla bekleniyor.