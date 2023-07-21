Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...

Uzun süredir arama motorlarında araştırılan "Arka Sokaklar bitti mi, yeni sezon ne zaman?" sorusunun cevabı geldi. Ayrıca Şevket Çoruh'un yokluğunun dikkat çektiği diziye bir zamanlara damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizinden bomba bir transfer oldu. Peki Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?