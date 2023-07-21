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Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...
Sezon ortasında ara veren Arka Sokaklar dizisi kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Yıllardan beri eskimeyen dizinin sevenlerini heyecanlandıran haberler ardı ardına geldi. Kurtlar Vadisi'nin sevilen ismi yeni sezonun kötü karakteri oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...