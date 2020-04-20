Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in dizi aşkı gerçek oldu

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar setinde aşk bombası patladı. Dizide iki sevgiliyi canlandıran Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin'in aşkı gerçek oldu. Önceki gün yan yana kameralara yakalanan ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düştü.