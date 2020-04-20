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Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in dizi aşkı gerçek oldu

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar setinde aşk bombası patladı. Dizide iki sevgiliyi canlandıran Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin'in aşkı gerçek oldu. Önceki gün yan yana kameralara yakalanan ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 11:04
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Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in dizi aşkı gerçek oldu

Arka Sokaklar dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin'in gerçek hayatta da aşk yaşadıkları ortaya çıktı. İkili, önceki gün objektiflere yakalandı.

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Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in dizi aşkı gerçek oldu

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da dizi aşkı gerçek oldu.

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Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in dizi aşkı gerçek oldu

Diziye bu yıl dahil olan iki genç isim, rol gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıdı.

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Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in dizi aşkı gerçek oldu

Genç oyuncular Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin, önceki gün Arnavutköy'de objektife takıldı.

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Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in dizi aşkı gerçek oldu

Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin fotoğraflarını çeken muhabirlere aldırış etmeden yürüyüş yapmaya devam etti.