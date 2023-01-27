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Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Final mi yaptı, devam edecek mi? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Son bölümü 18 Kasım 2022 tarihinde ekranlara gelen Arka Sokaklar'ın neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Arka Sokaklar'ın bugün de yayın akışında olmaması nedeniyle dizinin neden yayınlanmadığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Final mi yaptı, devam edecek mi? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:11
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Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Final mi yaptı, devam edecek mi? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kanal D'yayınlanan dizinin son bölümü 18 Kasım 2022 tarihinde ekranlara gelmişti. Yapımcı Türker İnanoğlu'nın rahatsızlığı nedeniyle diziye ara verildiği açıklanmıştı. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen henüz yeni bölüm tanıtımının yayınlanmaması izleyici de merak uyandırdı. Peki, Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Final mi yaptı, devam edecek mi? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Final mi yaptı, devam edecek mi? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI, DEVAM EDECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Arka Sokaklar dizisinin 639. yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. 27 Ocak 2023 tarihli Kanal D yayın akışında 'Jumanji Vahşi Orman' adlı filmi yer alıyor.

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Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Final mi yaptı, devam edecek mi? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." denilmişti. Ancak yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Final mi yaptı, devam edecek mi? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekip onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.

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Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Final mi yaptı, devam edecek mi? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR 637. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

11 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 637. Bölümünde uyuşturucu baronu Kadem'i yakalamaya çalışan Rıza Baba, ona ulaşabilmek için Nurcan'ı gizli göreve yolluyor!