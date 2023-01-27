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Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Final mi yaptı, devam edecek mi? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Son bölümü 18 Kasım 2022 tarihinde ekranlara gelen Arka Sokaklar'ın neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Arka Sokaklar'ın bugün de yayın akışında olmaması nedeniyle dizinin neden yayınlanmadığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Final mi yaptı, devam edecek mi? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...