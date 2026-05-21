Arka Sokaklar ile tanınmıştı: Gözaltına alınan Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında?

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla arama motorlarında en çok arananlar listesine giren Aslı Turanlı'nın hayatı ve kariyeri mercek altında. İşte Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun merak edilen geçmişi...

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında şarkıcı ve oyuncuların da bulunduğu listede adı geçen Aslı Turanlı, arama motorlarında en çok merak edilen isim oldu.

HERKES "ASLI TURANLI KİMDİR?" DİYE ARATIYOR Bugün adli bir soruşturmayla adından söz ettiren Turanlı, aslında ünlü olmadan önce spot ışıklarından çok uzak bir dünyanın içindeydi. 1993 doğumlu Türk oyuncu, Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü bitirdi.

Ticaret dünyasında bir kariyer inşa etmek yerine ise içindeki sahne tutkusunun peşinden gitmeyi seçti. Üniversite diplomasını aldıktan sonra rotasını tamamen oyunculuğa çeviren 33 yaşındaki ünlü isim, sanat hayatının ilk ciddi adımlarını Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'nda eğitim alarak attı.

OYUNCULUĞA İLK ADIM: ARKA SOKAKLAR Sahne tozunu ilk olarak tiyatro oyunlarında yutan güzel oyuncu, Emek Sahnesi'nde rol aldıktan sonra Tiyatro Karnaval'da sahnelenen "Ahh Süreyya" müzikalinin kadrosuna girmeyi başardı.

Ekranların en uzun soluklu yapımı "Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı karakterle televizyon dünyasına adım atan Turanlı, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Aslı Gibidir" sinema filmiyle adından söz ettirdi.

Aynı zamanda sunuculuk eğitimi de bulunan ve ekran yüzü olarak tanınan genç oyuncunun, uyuşturucu operasyonunda adı geçmesi, hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Soruşturmanın detayları ve gözaltındaki isimlerin ilk ifadeleri yakından takip ediliyor.