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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Arka Sokaklar efsanesi Garip Kont'la ilgili kahreden gerçek! Meğer yıllar önce... Arka Sokaklar efsanesi Garip Kont'la ilgili kahreden gerçek! Meğer yıllar önce...
14 yıl önce yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyonları için kimsenin yadırgamadığı bir gerçek haline geldi. Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları yıllar içinde adeta yaşlanırken, Alman Çoban Köpeği Garip Kont dizinin adeta maskotu. Garip Kont'la ilgili üzücü gerçek ise çoğunlukla bilinmiyor.
Giriş Tarihi: 06.12.2020 05:47 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 05:53
Arka Sokaklar dizisinin maskotu Garip Kont, milyonların severek izlediği bir canlı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dizinin başından itibaren var olan Garip Kont aslında 2016 yılında telef olmuş ve yerine yeni bir Alman Çoban Köpeği gelmiş.
Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine bir süredir ara veren Pınar Aydın, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti. Katıldığı bir ses yarışmasıyla adından söz ettiren Pınar Aydın, yarışmayı 3. olarak tamamlamıştı. Bir süre oyunculuk dersi alan Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı.
Arka Sokaklar'da Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın, sanat camiasından uzaklaşma kararı aldı. Yaptığı evlilikle birlikte İstanbul'da ayrılan Pınar Aydın, Giresun'da yaptığı işle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın yeni hayatı.
Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Pınar Aydın, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Bizim Okul ve O Hayat Benim'de rol aldı.