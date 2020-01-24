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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla olay oldu! Rıza Baba'nın yıllar önceki fotoğrafı
Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle diziye damga vurdu. 538 bölümü geride bırakan ve geçtiğimiz hafta sezon finali yapan Arka Sokaklar'ın yıldızı Zafer Ergin gündeme oturdu. Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle büyük beğeni toplarken performansıyla gençlere taş çıkarttı. Yıllar önce çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 24.01.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 18:19
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