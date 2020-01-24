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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla olay oldu! Rıza Baba'nın yıllar önceki fotoğrafı

Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle diziye damga vurdu. 538 bölümü geride bırakan ve geçtiğimiz hafta sezon finali yapan Arka Sokaklar'ın yıldızı Zafer Ergin gündeme oturdu. Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle büyük beğeni toplarken performansıyla gençlere taş çıkarttı. Yıllar önce çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının ilgi odağı oldu.

Arka Sokaklar 539. yeni bölüm Hüsnünün başı belada! Hüsnü ölüyor mu? ARKA SOKAKLAR 539. YENİ BÖLÜM HÜSNÜ'NÜN BAŞI BELADA! HÜSNÜ ÖLÜYOR MU?

Giriş Tarihi: 24.01.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 18:19
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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla olay oldu! Rıza Baba'nın yıllar önceki fotoğrafı

Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterine hayat veren, ekranların başarılı ismi Zafer Ergin, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Yıllar önce çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının dikkatini çekti.

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla olay oldu! Rıza Baba'nın yıllar önceki fotoğrafı

Sevenleri, 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Ergin ile ilgili her detayı mercek altına aldı. İşte Zafer Ergin ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla olay oldu! Rıza Baba'nın yıllar önceki fotoğrafı

Birce Akalay

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla olay oldu! Rıza Baba'nın yıllar önceki fotoğrafı

İrem Derici

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla olay oldu! Rıza Baba'nın yıllar önceki fotoğrafı

Çağatay Ulusoy