Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin, daha önce de Kurtlar Vadisi'ndeki Karahanlı rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterini canlandıran ve 500 bölümü deviren Zafer Ergin, ilerleyen yaşına rağmen sahnelerdeki performansıyla parmak ısırtıyor. Usta oyuncu her geçen gün daha çetin sahnelerde görev alırken, Arka Sokaklar'ın Rıza Babası olarak bir adım dahi geri atmıyor. Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 14:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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