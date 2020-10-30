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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin, daha önce de Kurtlar Vadisi'ndeki Karahanlı rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterini canlandıran ve 500 bölümü deviren Zafer Ergin, ilerleyen yaşına rağmen sahnelerdeki performansıyla parmak ısırtıyor. Usta oyuncu her geçen gün daha çetin sahnelerde görev alırken, Arka Sokaklar'ın Rıza Babası olarak bir adım dahi geri atmıyor. Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 14:47
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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin yaşına rağmen sergilediği performansla alkış almaya devam ediyor. Arka Sokaklar'ın Rıza Babası olarak çekilen tehlikeli sahnelere çekinmeden giren Zafer Ergin'in yaşı bakın kaç çıktı.

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

MERYEM UZERLİ

12 AĞUSTOS 1983

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

ESRA EROL

12 MAYIS 1982

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin bakın kaç yaşındaymış?

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991