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Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? İstanbul dışında...
Katıldığı ses yarışmasında 3. olan Pınar Aydın güzelliğiyle de dikkat çekmişti. Yarışmanın ardından dizilerde rol almaya başlayan Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazındı. Arka Sokaklar'ın Pınar'ı olarak hatırlanan Pınar Aydın uzun bir süredir ekranlarda görünmüyor. Sanat dünyasından uzaklaşan güzel oyuncu, eşi ile İstanbul dışına çıktı. Yılın büyük bir bölümünü İstanbul dışında geçiren Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın, yeni mesleğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Peki Pınar Aydın şuan ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 10.10.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 16:28
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