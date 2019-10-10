Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? İstanbul dışında...

Bir dönemin çok konuşualan isimlerinden biri olan Pınar Aydın yeni yaşantısı ile merak konusu oldu. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Oyunculuk, şarkıcılık ve söz yazarlığı yapan Pınar Aydın şimdilerde çoğu zamanını eşi ve ailesi ile birlikte Giresun'da geçiriyor.