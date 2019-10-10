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Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? İstanbul dışında...

Katıldığı ses yarışmasında 3. olan Pınar Aydın güzelliğiyle de dikkat çekmişti. Yarışmanın ardından dizilerde rol almaya başlayan Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazındı. Arka Sokaklar'ın Pınar'ı olarak hatırlanan Pınar Aydın uzun bir süredir ekranlarda görünmüyor. Sanat dünyasından uzaklaşan güzel oyuncu, eşi ile İstanbul dışına çıktı. Yılın büyük bir bölümünü İstanbul dışında geçiren Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın, yeni mesleğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Peki Pınar Aydın şuan ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 10.10.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 16:28
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Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? İstanbul dışında...

Pınar Aydın adeta bir anda televizyondan çekildi. Arka Sokaklar dizisinde Pınar rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Aydın, sanat camiasından uzaklaşma kararı aldı. Pınar Aydın şimdi İstanbul dışında eşi ve oğluyla birlikte bir hayat sürüyor. Peki Pınar Aydın ne iş yapıyor, Nasıl yaşıyor?

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Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? İstanbul dışında...

Bir dönemin çok konuşualan isimlerinden biri olan Pınar Aydın yeni yaşantısı ile merak konusu oldu. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Oyunculuk, şarkıcılık ve söz yazarlığı yapan Pınar Aydın şimdilerde çoğu zamanını eşi ve ailesi ile birlikte Giresun'da geçiriyor.

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Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? İstanbul dışında...

Pınar Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.
2004 yılında atv ve Kanal 1'de yayınlanmış olan müzik yarışma programı Akademi Türkiye'de üçüncü olmuştur. 2011 yılında "Dur dedim" adlı albüme imza atmıştır.

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Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? İstanbul dışında...

Pınar Aydın adını ilk olarak 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye yarışması ile duyurdu. Sesi ve güzelliğiyle fark edilirken, yarışmacılardan Özgür Çevik ile yaşadığı aşk dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu. Pınar Aydın bu yarışmayı 3. tamamladı.

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Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? İstanbul dışında...

Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Pınar Aydın, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Bizim Okul ve O Hayat Benim'de rol aldı.