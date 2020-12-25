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Haberler Galeri Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın arşivden çıkan o görüntüsü şaşırttı

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın arşivden çıkan o görüntüsü şaşırttı

Herkes onu Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizindeki 'Selami' karakteriyle tanıdı. Bu karakterle diziseverlerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Özgür Ozan daha sonra Arka Sokaklar dizisine transfer oldu. Ozan, buradaki Hüsnü Çoban karakteriyle de diziseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Halen ekranlarda cuma akşamları yeni bölümleriyle devam eden dizide rol alan oyuncu Özgür Ozan'ın dünden bugüne değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başarılı oyuncunun zamana meydan okuyan görüntüleri...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 22:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 22:26
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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın arşivden çıkan o görüntüsü şaşırttı

Doktorlar dizisinin Doktor Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın arşivden çıkan o görüntüsü şaşırttı

Bir dönem Yeşilçam filmlerine damga vuran Sevtap Parman hayranı tarafından silah zoruyla kaçırılıp evliliğe zorlanmıştı. 1961, İstanbul doğumlu olan Sevtap Parman yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü.

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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın arşivden çıkan o görüntüsü şaşırttı

Bir dönem mankenlik yapan Parman, Vizon dergisi tarafından düzenlenen yarışmayı kazanınca, sinemaya adım attı.

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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın arşivden çıkan o görüntüsü şaşırttı

Sevtap Parman'ın bir dönem şarkıcılık da yaptığı biliniyor.

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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın arşivden çıkan o görüntüsü şaşırttı

Ancak esas ünü, Tarık Akan'la beraber oynadığı 'Paramparça' filmiyle kazandı.