Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın arşivden çıkan o görüntüsü şaşırttı

Herkes onu Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizindeki 'Selami' karakteriyle tanıdı. Bu karakterle diziseverlerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Özgür Ozan daha sonra Arka Sokaklar dizisine transfer oldu. Ozan, buradaki Hüsnü Çoban karakteriyle de diziseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Halen ekranlarda cuma akşamları yeni bölümleriyle devam eden dizide rol alan oyuncu Özgür Ozan'ın dünden bugüne değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başarılı oyuncunun zamana meydan okuyan görüntüleri...