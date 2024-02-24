Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı! Bir hırkaya 93 bin TL ödemişti...

Arda Turan'ın eşi tüylü terlikleriyle gündem oldu. Pahalı harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Aslıhan Doğan Turan, katıldığı bir davette giyindiği kıyafetlerle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Topuklu ayakkabı tercih etmeyen Doğan, tüylü terlikleriyle davete katıldı. Davet sırasında Doğan, topuklu ayakkabılarla da rahat ettiğini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası tüylü terliklerin fiyatı ise merak konusu oldu. Ünlü isim bakın ne kadar ödemiş...