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Haberler Galeri Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı! Bir hırkaya 93 bin TL ödemişti...

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı! Bir hırkaya 93 bin TL ödemişti...

Arda Turan'ın eşi tüylü terlikleriyle gündem oldu. Pahalı harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Aslıhan Doğan Turan, katıldığı bir davette giyindiği kıyafetlerle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Topuklu ayakkabı tercih etmeyen Doğan, tüylü terlikleriyle davete katıldı. Davet sırasında Doğan, topuklu ayakkabılarla da rahat ettiğini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası tüylü terliklerin fiyatı ise merak konusu oldu. Ünlü isim bakın ne kadar ödemiş...

Giriş Tarihi: 24.02.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 13:09
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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı! Bir hırkaya 93 bin TL ödemişti...

Eski futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sık sık magazin gündemine oturuyor. Tarzından ve lüks yaşamından ödün vermeyen Turan, bir davette giydiği terliklerle yine adından söz ettirdi. Turan'ın tüylü terliklerine ödediği para herkesi şaşkına çevirdi.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı! Bir hırkaya 93 bin TL ödemişti...

Daha önce giydiği bir hırkayla gündem olan Turan, 93 bin TL ödediğini söylemişti. Aslıhan Doğan Turan, şimdi de 42 bin TL değerindeki tüylü terlik alışverişiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı! Bir hırkaya 93 bin TL ödemişti...

42 BİN TL ÖDEMİŞ

Turan'ın terliklere 42 bin TL ödediği ortaya çıktı.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı! Bir hırkaya 93 bin TL ödemişti...

İşte o terlik...

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı! Bir hırkaya 93 bin TL ödemişti...

Turan'ın 93 bin TL ödediği mavi hırkası