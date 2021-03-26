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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Arda Kural’ın eski halinden eser kalmadı! Son hali şaşırttı Arda Kural’ın eski halinden eser kalmadı! Son hali şaşırttı
Bir dönemin en popüler oyuncularından olan Türkiye'nin Leonardo Dicaprio'su olarak anılan Arda Kural'ın eski halinden eser kalmadı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kural, değişimi şaşırttı. İşte Arda Kural'ın şaşırtan değişimi...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:10
Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Arda Kural, psikolojik sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Zor zamanlar geçiren oyuncunun son hali şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz yıl 'Tutunamayanlar' dizisi ile yeniden ekrana çıkan Arda Kural, dizinin ardından uzun süredir ortalarda görünmüyordu.
Pandemi sebebiyle vaktinin çoğunu evinde geçiren Kural, yeniden ortaya çıktı.
Eski halinden eser kalmayan oyuncu, değişimi ile hayranlarını üzdü.
İşte Arda Kural'ın son hali…