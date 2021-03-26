Arda Kural’ın eski halinden eser kalmadı! Son hali şaşırttı

Bir dönemin en popüler oyuncularından olan Türkiye'nin Leonardo Dicaprio'su olarak anılan Arda Kural'ın eski halinden eser kalmadı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kural, değişimi şaşırttı. İşte Arda Kural'ın şaşırtan değişimi...