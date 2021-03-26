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Arda Kural’ın eski halinden eser kalmadı! Son hali şaşırttı

Bir dönemin en popüler oyuncularından olan Türkiye'nin Leonardo Dicaprio'su olarak anılan Arda Kural'ın eski halinden eser kalmadı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kural, değişimi şaşırttı. İşte Arda Kural'ın şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:10
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Arda Kural’ın eski halinden eser kalmadı! Son hali şaşırttı

Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Arda Kural, psikolojik sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Zor zamanlar geçiren oyuncunun son hali şaşırttı.

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Arda Kural’ın eski halinden eser kalmadı! Son hali şaşırttı

Geçtiğimiz yıl 'Tutunamayanlar' dizisi ile yeniden ekrana çıkan Arda Kural, dizinin ardından uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

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Arda Kural’ın eski halinden eser kalmadı! Son hali şaşırttı

Pandemi sebebiyle vaktinin çoğunu evinde geçiren Kural, yeniden ortaya çıktı.

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Arda Kural’ın eski halinden eser kalmadı! Son hali şaşırttı

Eski halinden eser kalmayan oyuncu, değişimi ile hayranlarını üzdü.

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Arda Kural’ın eski halinden eser kalmadı! Son hali şaşırttı

İşte Arda Kural'ın son hali…