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Arda Güler'in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Yorumların ardı arkası kesilmiyor...

Real Madrid'te forma giyen genç futbolcu Arda Güler, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Genç yıldız, geçen sene Real Madrid ile yaptığı anlaşma sonrası uzun süre gündemde kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Güler'in o fotoğrafı milyonlarca kez paylaşıldı. İşte Arda Güler'in sosyal medyayı sallayan o fotoğrafı...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:44 Güncelleme: 12.07.2024 09:44
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Arda Güler’in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Yorumların ardı arkası kesilmiyor...

A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı Arda Güler gösterdiği performansın yanı sıra karakteri ile de milyonların göz bebeği haline geldi.

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Arda Güler’in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Yorumların ardı arkası kesilmiyor...

Tüm Türkiye'nin büyük bir hayranlıkla takip ettiği Arda Güler son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

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Arda Güler’in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Yorumların ardı arkası kesilmiyor...

Arda Güler'in paylaşılan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

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Arda Güler’in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Yorumların ardı arkası kesilmiyor...

İşte başta Arda Güler olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

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Arda Güler’in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Yorumların ardı arkası kesilmiyor...

Arda Güler