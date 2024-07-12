Arda Güler'in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Yorumların ardı arkası kesilmiyor...

Real Madrid'te forma giyen genç futbolcu Arda Güler, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Genç yıldız, geçen sene Real Madrid ile yaptığı anlaşma sonrası uzun süre gündemde kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Güler'in o fotoğrafı milyonlarca kez paylaşıldı. İşte Arda Güler'in sosyal medyayı sallayan o fotoğrafı...

ahaber.com.tr Giriş: 12.07.2024 09:44 Güncelleme: 12.07.2024 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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