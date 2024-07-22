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Arda Güler'in bir de ablasını görün! Sosyal medya yıkıldı! İki kardeş birbirine çok benziyor...

Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Real Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerinden birinde forma giyen Güler, özel hayatının yanı sıra aile hayatıyla da gündemde. Geçtiğimiz günler sevgilisiyle görüntülenen yıldız futbolcu, bu sefer de ailesiyle gündeme geldi. Ablasıyla olan paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Arda Güler'in ablası ve ailesiyle paylaştığı fotoğraf...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 15:43 Güncelleme: 22.07.2024 15:43
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Arda Güler’in bir de ablasını görün! Sosyal medya yıkıldı! İki kardeş birbirine çok benziyor...

Milli futbolcu Arda Güler, sezon yorgunluğunu ailesi ve sevgilisiyle birlikte Bodrum'da atıyor. Tatilin keyfini çıkarırken zaman zaman sosyal medya hesabından da tatil görüntülerini paylaşıyor.

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Arda Güler’in bir de ablasını görün! Sosyal medya yıkıldı! İki kardeş birbirine çok benziyor...

Geçtiğimiz günler sevgilisi Duru Nayman ile görünütlenen Güler, bu sefer de ailesiyle birlikte verdiği pozlarla gündeme geldi.

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Arda Güler’in bir de ablasını görün! Sosyal medya yıkıldı! İki kardeş birbirine çok benziyor...

Son olarak Arda Güler'in annesinden aile pozu geldi. Arda Güler, annesinin paylaşımına "Annecim" yazarak kalp emojisi bıraktı.

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Arda Güler’in bir de ablasını görün! Sosyal medya yıkıldı! İki kardeş birbirine çok benziyor...

ABLASINI DA PAYLAŞTI

Güler'in ablası Nurgül Güler de kardeşiyle pozunu paylaştı.

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Arda Güler’in bir de ablasını görün! Sosyal medya yıkıldı! İki kardeş birbirine çok benziyor...

Başarılı futbolcu da annesi ve ablasının paylaşımlarını sayfasından yayınladı.