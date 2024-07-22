Arda Güler'in bir de ablasını görün! Sosyal medya yıkıldı! İki kardeş birbirine çok benziyor...

Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Real Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerinden birinde forma giyen Güler, özel hayatının yanı sıra aile hayatıyla da gündemde. Geçtiğimiz günler sevgilisiyle görüntülenen yıldız futbolcu, bu sefer de ailesiyle gündeme geldi. Ablasıyla olan paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Arda Güler'in ablası ve ailesiyle paylaştığı fotoğraf...