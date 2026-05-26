Arda Güler’in Bodrum molası: Tatilde aile ve aşk bir arada

Dünya futbolunun gözbebeği haline gelen milli gururumuz Arda Güler, yoğun ve yorucu geçen sezonun stresini Bodrum'da atıyor. Tatilini ailesi ve sevgilisi Duru Nayman ile birlikte geçiren Güler'in sosyal medya hesabından paylaştığı aile karesi, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Real Madrid'deki başarılı performansıyla Türk futbolunun gururu olan genç yıldız Arda Güler, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Bodrum'un maviliklerinde atıyor.

AŞIKLAR BODRUM'DA

Yeni sezon öncesi kısa bir tatil molası veren milli futbolcumuz Arda Güler, tercihini Muğla'nın huzurlu atmosferinden yana kullandı. Güvercinlik'teki sakin bir plajda görüntülenen genç yıldız, tatilinin keyfini hem sevgilisi Duru Nayman hem de ailesiyle birlikte çıkarıyor.

AİLE KARESİ BEĞENİ TOPLADI

Magazin dünyasının ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği çiftin, oldukça keyifli olduğu gözlendi. Tatilini sadece ikili bir kaçamak olarak değil, ailesiyle bir arada geçirmeyi tercih eden Güler, aile saadetini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı samimi kareler, kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.

Yeni sezona enerji depolayarak girmeye hazırlanan genç yıldız, Bodrum'daki sakin tatiliyle futbolseverlerden de tam not aldı.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Arda Güler'in kız arkadaşı Duru Nayman kimdir özellikle Türkiye - Romanya maçı sonrası merak edilen isimlerden birisi oldu. Aslen İstanbullu olan ve Galatasaray forması giyen Duru Nayman, hem başarılı bir sporcu hem de Arda Güler'in hayat arkadaşı olarak gündemdeki yerini koruyor. Duru Nayman, 1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Henüz 21 yaşında olan genç sporcu, hem güzelliği hem de başarılı basketbol kariyeriyle dikkat çekmektedir. Sporcu bir kimliğe sahip olan Nayman, eğitim hayatı ile profesyonel spor kariyerini bir arada yürütmektedir.Duru Nayman, basketbol dünyasına adımını genç yaşlarda atmıştır. Kariyerinin ilk yıllarında Fenerbahçe altyapısında forma giyen Nayman, burada gösterdiği performansla gelecek vadeden oyuncular arasında yer almıştır.

Günümüzde ise başarılı sporcu, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer almaktadır. Sahada 23 numaralı formayı terleten Nayman, Guard (Oyun Kurucu) pozisyonunda görev yapmaktadır. Hem savunmada hem de hücumda takıma katkı sağlayan genç basketbolcu, Türk basketbolunun yükselen değerlerinden biri olarak görülmektedir.

