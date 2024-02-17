17 Şubat 2024, Cumartesi
Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli'nin eşi sözleriyle şoke etti: "Konuşursam toplum içine çıkamazlar"
Ünlü oyuncu Orçun İynemli'nin eşi olarak bilinen Eda İynemli, gündemi sarsan şiddet iddialarıyla dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir süre sessiz kalan genç kadın, sonunda iddialara yanıt vererek, sessizliğini bozdu. Eşi Orçun İynemli hakkında şiddet gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Eda İynemli, şoke eden açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 17.02.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 09:42
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