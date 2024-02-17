Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli'nin eşi sözleriyle şoke etti: "Konuşursam toplum içine çıkamazlar"

Eda İynemli şikayetini geri çekse de savcılık oyuncu hakkında 'Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açmıştı. Bu tatsız olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Eda İynemli hukuk mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek yaşadıklarını ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı:

KULAK ZARIM PATLADI

Orçun İynemli bana şiddet uyguladığında ablası Yeşim de oradaydı, olanların hepsine şahit oldu. Beni tokatladığında yere düştüm, kendimi ondan korumaya çalışıyordum, beni yerde tekmelemeye başladı, acımasızca vuruyordu. Bu darbeleri sebebiyle kulak zarım patladı. 1 buçuk ay duyu kaybı yaşadım.

Bu arada benim gördüğüm tek şiddet o günden ibaret değildi. Ben yine de bütün iyi niyetimi ve sevgimi ortaya koydum, desteğimi gösterdim, tedavi olması için yanında oldum. Barışmak için yalvardı, duygularımı kullandı, tedavi olacağına dair beni inandırdı, beni manipüle ederek darp şikayetimi geri çekmeme sebep oldu. Şikayetimi çektikten sonra ise bir anda hareketleri değişti.