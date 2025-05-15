15 Mayıs 2025, Perşembe
Arap Kadri'nin Tarzan'ı Necip Memili'nin küçük kızı babasının kopyası çıktı
Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Zeynep Çamcı ve Necip Memili'nin yer aldığı "Arap Kadri" filmi bu akşam ATV ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Bunun üzerine Tarzan karakterini canlandıran Necip Memili'nin hayatı merak konusu oldu. 5 yıl önce Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine giren Memili'nin küçük kızı Asya'yı görenler "babasının kopyasıymış" demeden geçemedi.
Giriş Tarihi: 15.05.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:52