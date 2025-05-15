Arap Kadri'nin Tarzan'ı Necip Memili'nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Zeynep Çamcı ve Necip Memili'nin yer aldığı "Arap Kadri" filmi bu akşam ATV ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Bunun üzerine Tarzan karakterini canlandıran Necip Memili'nin hayatı merak konusu oldu. 5 yıl önce Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine giren Memili'nin küçük kızı Asya'yı görenler "babasının kopyasıymış" demeden geçemedi.