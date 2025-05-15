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Arap Kadri'nin Tarzan'ı Necip Memili'nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Zeynep Çamcı ve Necip Memili'nin yer aldığı "Arap Kadri" filmi bu akşam ATV ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Bunun üzerine Tarzan karakterini canlandıran Necip Memili'nin hayatı merak konusu oldu. 5 yıl önce Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine giren Memili'nin küçük kızı Asya'yı görenler "babasının kopyasıymış" demeden geçemedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.05.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:52
Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Bu akşam ATV'de ilk kez yayınlanacak olan Arap Kadri filminin oyuncuları özel hayatıyla da çekiyor.

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

"Tarzan" karakterini canlandıran Necip Memili de film öncesi sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri oldu.

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

"Eşref Rüya" dizisinde hayat verdiği "Deli Gürdal" karakteriyle hafızalarda yer eden Necip Memili'nin özel hayatı da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Başarılı oyuncu, 2020 yılında sanat yönetmeni ve editör Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Asya isminde bir kızları bulunuyor.

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Memili'nin minik kızıyla verdiği sıcak aile pozları, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Minik Asya'yı görenler ise "babasının kopyası" demeden geçemiyor.

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Necip Memili'nin kızı Asya

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Necip Memili'nin kızı Asya

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Necip Memili'nin kızı Asya

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Necip Memili'nin kızı Asya

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Necip Memili'nin kızı Asya

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

DİDEM DAYICIOĞLU KİMDİR?

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Didem Dayıcıoğlu; Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamladı. Mezun olduktan sonra dizi ve filmlerde sanat yönetmeni asistanlığı yaptı.

Arap Kadri’nin Tarzan’ı Necip Memili’nin küçük kızı babasının kopyası çıktı

Dayıcıoğlu, dijital yayıncılıkla başlayan editörlük kariyerine Vogue ekibinde devam etti. 2013 yılında Vogue Türkiye'de mücevher ve saat editörlüğü yaptı.