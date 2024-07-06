Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut'un evini gören şaşırdı! Bahçelievler'de 3+1 dairede yaşıyor...

İkimiz Bir Fidanız, Son Mektup, Ben Buyum, Sevmek Bu Mu gibi dillere pelensek olan şarkılarıyla gönüllere taht kuranSaadet Bulut ile tam 63 yıldır evli olan ünlü şarkıcı, Bahçelievler'de sakin ve mütevazı bir hayat yaşıyor. Çift, 5 çocuklarıyla birlikte 3+1 dairelerinde mutlu bir yaşam sürdürüyor. İşte Hakkı Bulut'un sosyal medyada gündem olan evi...