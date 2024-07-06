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Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut'un evini gören şaşırdı! Bahçelievler'de 3+1 dairede yaşıyor...

İkimiz Bir Fidanız, Son Mektup, Ben Buyum, Sevmek Bu Mu gibi dillere pelensek olan şarkılarıyla gönüllere taht kuranSaadet Bulut ile tam 63 yıldır evli olan ünlü şarkıcı, Bahçelievler'de sakin ve mütevazı bir hayat yaşıyor. Çift, 5 çocuklarıyla birlikte 3+1 dairelerinde mutlu bir yaşam sürdürüyor. İşte Hakkı Bulut'un sosyal medyada gündem olan evi...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 09:53 Güncelleme: 06.07.2024 09:53
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Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut’un evini gören şaşırdı! Bahçelievler’de 3+1 dairede yaşıyor...

Arabesk müziğin efsanevi ismi Hakkı Bulut, gözlerden uzak ve ailesiyle birlikte sakin bir yaşamı tercih ediyor. Saadet Bulut ile tam 63 yıldır mutlu bir evliliği sürdüren ünlü şarkıcı, 5 çocuk babası olarak biliniyor.

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Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut’un evini gören şaşırdı! Bahçelievler’de 3+1 dairede yaşıyor...

Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat süren çift, mütevazı bir hayat yaşıyor...

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Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut’un evini gören şaşırdı! Bahçelievler’de 3+1 dairede yaşıyor...

Yıllardır Bahçelievler'deki bu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut’un evini gören şaşırdı! Bahçelievler’de 3+1 dairede yaşıyor...

Aynı aparmanda iki dairesi olan Hakkı Bulut bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor.

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Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut’un evini gören şaşırdı! Bahçelievler’de 3+1 dairede yaşıyor...

Dairesinde geniş bir salonu olan Bulut'un evinin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu görülüyor.