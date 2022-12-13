HaberlerGaleriAnneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü Hadise ile kardeşleri arasında kriz çıkarmıştı! 4 yıl sonra buzlar eridi! Hadise ve ablası Hülya barıştı
Anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü Hadise ile kardeşleri arasında kriz çıkarmıştı! 4 yıl sonra buzlar eridi! Hadise ve ablası Hülya barıştı
Hadise son zamanlarda iş ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak makyajsız pozlarıyla çok konuşulan popçu ailevi problemlerini çözmeye başladı. Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara kalkıştığının gün yüzüne çıkmasının akabinde kardeşi Derya Açıkgöz ve ablası Hülya Açıkgöz'le problemler yaşamıştı. Hülya Açıkgöz ile Hadise arasındaki soğukluk sona erdi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:51Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:51