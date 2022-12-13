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Haberler Galeri Anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü Hadise ile kardeşleri arasında kriz çıkarmıştı! 4 yıl sonra buzlar eridi! Hadise ve ablası Hülya barıştı

Anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü Hadise ile kardeşleri arasında kriz çıkarmıştı! 4 yıl sonra buzlar eridi! Hadise ve ablası Hülya barıştı

Hadise son zamanlarda iş ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak makyajsız pozlarıyla çok konuşulan popçu ailevi problemlerini çözmeye başladı. Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara kalkıştığının gün yüzüne çıkmasının akabinde kardeşi Derya Açıkgöz ve ablası Hülya Açıkgöz'le problemler yaşamıştı. Hülya Açıkgöz ile Hadise arasındaki soğukluk sona erdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:51
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Anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü Hadise ile kardeşleri arasında kriz çıkarmıştı! 4 yıl sonra buzlar eridi! Hadise ve ablası Hülya barıştı

Hadise'nin her adımı 'hadise' olmaya devam ediyor. Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüsü sebebiyle kardeşleriyle arası bozulan Hadise, ablasıyla sorunlarını çözdü.

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Anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü Hadise ile kardeşleri arasında kriz çıkarmıştı! 4 yıl sonra buzlar eridi! Hadise ve ablası Hülya barıştı

PARA ANLAŞMAZLIKLARI

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz 2018'de intihar girişiminde bulunmuştu. Buna da şarkıcı ile menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz arasındaki para anlaşmazlığının neden olduğu iddia edilmişti.

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Anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü Hadise ile kardeşleri arasında kriz çıkarmıştı! 4 yıl sonra buzlar eridi! Hadise ve ablası Hülya barıştı

DAVALIK OLMUŞLARDI

Bu olaydan sonra Hadise, Hülya Açıkgöz ile iş ilişkisini bitirmişti, görüşmeyi de kesmişti. Hülya Açıkgöz de isim hakkı kendisinde olan 'hadise.com' internet adresini satılığa çıkarmıştı. Abla kardeş davalık olmuştu.

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Anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü Hadise ile kardeşleri arasında kriz çıkarmıştı! 4 yıl sonra buzlar eridi! Hadise ve ablası Hülya barıştı

KARDEŞLERİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

Hülya Açıkgöz, yaptığı sert açıklamalarda "Konuşursam Türkiye'ye adım atamaz" diyerek kardeşini tehdit etmişti. 4 yıldır küs olan ve zaman zaman sosyal medyada birbirlerine gönderme yapan kardeşleri anneleri barıştırdı.

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Anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü Hadise ile kardeşleri arasında kriz çıkarmıştı! 4 yıl sonra buzlar eridi! Hadise ve ablası Hülya barıştı

Önceki gün bir araya geldiler ve ateşkes ilan ettiler. Hülya Açıkgöz, annesi, Hadise ve yeğeni ile çektiği pozu paylaşarak "Hulk'ın yönettiği aile günü" diye paylaştı. Aralarındaki buzların eridiğini ilan etti.