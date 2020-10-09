ANA SAYFA
Amerika’da yaşayan Didem Uzel geçirdiği zor günleri anlattı: ‘Duvarlara bakıp ağladım’
2012 yılında Selim Sarı ile nikah masasına oturan Didem Uzel, ardından Miami'ye yerleşmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Uzel, karantina döneminde Amerika'da yaşadığı zorlukları anlattı. Amerika'daki sağlık sistemi nedeniyle çaresiz kaldıklarını belirten Uzel, "Amerika'da acillerdeki sıkıntıdan dolayı sorun yaşayacağımızı düşünüp döndük. Burada güvendeyiz." dedi.
Giriş Tarihi: 09.10.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 09:21
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10