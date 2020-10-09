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Amerika’da yaşayan Didem Uzel geçirdiği zor günleri anlattı: ‘Duvarlara bakıp ağladım’

2012 yılında Selim Sarı ile nikah masasına oturan Didem Uzel, ardından Miami'ye yerleşmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Uzel, karantina döneminde Amerika'da yaşadığı zorlukları anlattı. Amerika'daki sağlık sistemi nedeniyle çaresiz kaldıklarını belirten Uzel, "Amerika'da acillerdeki sıkıntıdan dolayı sorun yaşayacağımızı düşünüp döndük. Burada güvendeyiz." dedi.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 09:21
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Amerika’da yaşayan Didem Uzel geçirdiği zor günleri anlattı: ‘Duvarlara bakıp ağladım’

Selim Sarı ile 2012'de dünyaevine giren oyuncu Didem Uzel, bir süre önce Miami'de yaşamaya başlamıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Didem Uzel, oğlu Aslan ile birlikte oynadığı Bee'o Propolis'in tanıtımında konuştu.

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Amerika’da yaşayan Didem Uzel geçirdiği zor günleri anlattı: ‘Duvarlara bakıp ağladım’

Karantina döneminde ABD'de yaşadığı zorlukları anlatan Uzel şöyle konuştu;

'Biz biraz daha şehir merkezinden uzakta yaşıyoruz ve kimse yok; aile, arkadaş yok. Açıkçası çok zor bir beş ay geçirdik.

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Amerika’da yaşayan Didem Uzel geçirdiği zor günleri anlattı: ‘Duvarlara bakıp ağladım’

Bazen duvarlara bakıp ağladığımı biliyorum. Çünkü çaresizsiniz, dışarı çıkamıyorsunuz, biriyle görüşmek isteseniz zaten kimseniz yok. Başımıza bir şey gelse Aslan'ı emanet edeceğimiz kimse yok.

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Amerika’da yaşayan Didem Uzel geçirdiği zor günleri anlattı: ‘Duvarlara bakıp ağladım’

Arkadaşlarım Mayıs'ta Türkiye'ye döndü, biz kaldık. Çok direndik, eşim Selim'le üstesinden gelmeye çalıştık ama gelemedik ve dönme kararı aldık."

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Amerika’da yaşayan Didem Uzel geçirdiği zor günleri anlattı: ‘Duvarlara bakıp ağladım’

'TÜRKİYE'DE KORUNAKLI SİSTEMİN İÇİNDEYİZ'

ABD'de apandisit ameliyatı öncesinde 10 saat acilde ne olduğunu bilmeden beklediğini belirten Uzel, sözlerine şöyle devam etti: