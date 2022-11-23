Amasya’daki ünlülerin feci kazasında o da yaralanmıştı! Melis İşiten kimdir? Eski eşi kendisinde daha ünlü çıktı!

MELİS İŞİTEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yaralıların son durumuyla alakalı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: ''Merhabalar arkadaşlar. Yaşanan trafik kazasından beri Melis ile irtibat halindeyiz. Çok korktuk, çok feci bir kaza yaşadılar. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Siz de, ''İyi mi, değil mi?'', ''Durumu ne?'' diye mesaj atmışsınız. Melis, yaralı ama durumu iyi. Değerlerinde bir sorun yok, hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok. Ceyhun da aynı şekilde. Ufak tefek yaraları var ama iyi. Sergen'in durumu biraz daha ağır. Bilgilerim bu kadar, sağ olun..."