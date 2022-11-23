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Amasya’daki ünlülerin feci kazasında o da yaralanmıştı! Melis İşiten kimdir? Eski eşi kendisinde daha ünlü çıktı!

Amasya'da meydana gelen ünlülerin kazası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sahne aldıkları oyundan Samsun'a gitmek için dönen ünlü oyuncuların içinde olduğu minibüs, aşırı hız sebebiyle tıra arkadan çarpışmıştı. Feci kaza sonucu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Yaralılardan Melis İşiten ünlü oyuncu eski eşinin açıklamalarıyla oldukça merak konusu oldu. Eski eşi kendisinden daha ünlü çıktı. Eski eşi ve kızıyla yaptığı paylaşımla duygulandıran Melis İşiten kimdir? Melis İşiten'in son sağlık durumu nasıl? Melis İşiten'in eski eşi bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:45
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Amasya’daki ünlülerin feci kazasında o da yaralanmıştı! Melis İşiten kimdir? Eski eşi kendisinde daha ünlü çıktı!

Amasya'da ünlü tiyatro oyuncularının içinde olduğu minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazası sonucunda Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş yaşamını yitirirken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ile Sergen Deveci yaralanmıştı. Melis İşiten'in hayatı, eşi ve sağlık durumu konusu oldu. İşte ayrıntılar...

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Amasya’daki ünlülerin feci kazasında o da yaralanmıştı! Melis İşiten kimdir? Eski eşi kendisinde daha ünlü çıktı!

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989'da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan İşiten, oyuncu koçu İpek Bilgin'den özel dersler aldı. Pek çok tiyatro oyununda rol alan İşiten, aynı zamanda oyuncu koçluğu da yapmaktadır.

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Amasya’daki ünlülerin feci kazasında o da yaralanmıştı! Melis İşiten kimdir? Eski eşi kendisinde daha ünlü çıktı!

MELİS İŞİTEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yaralıların son durumuyla alakalı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: ''Merhabalar arkadaşlar. Yaşanan trafik kazasından beri Melis ile irtibat halindeyiz. Çok korktuk, çok feci bir kaza yaşadılar. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Siz de, ''İyi mi, değil mi?'', ''Durumu ne?'' diye mesaj atmışsınız. Melis, yaralı ama durumu iyi. Değerlerinde bir sorun yok, hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok. Ceyhun da aynı şekilde. Ufak tefek yaraları var ama iyi. Sergen'in durumu biraz daha ağır. Bilgilerim bu kadar, sağ olun..."

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Amasya’daki ünlülerin feci kazasında o da yaralanmıştı! Melis İşiten kimdir? Eski eşi kendisinde daha ünlü çıktı!

MELİS İŞİTEN'İN ÖZEL HAYATI

Melis İşiten evli mi? Çocuğu var mı?

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Amasya’daki ünlülerin feci kazasında o da yaralanmıştı! Melis İşiten kimdir? Eski eşi kendisinde daha ünlü çıktı!

ESKİ KOCASI BAKIN KİM ÇIKTI!

Melis İşiten, 2014 yılında büyük aşk yaşadığı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlendi.