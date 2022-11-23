23 Kasım 2022, Çarşamba
Amasya’daki ünlülerin feci kazasında o da yaralanmıştı! Melis İşiten kimdir? Eski eşi kendisinde daha ünlü çıktı!
Amasya'da meydana gelen ünlülerin kazası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sahne aldıkları oyundan Samsun'a gitmek için dönen ünlü oyuncuların içinde olduğu minibüs, aşırı hız sebebiyle tıra arkadan çarpışmıştı. Feci kaza sonucu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Yaralılardan Melis İşiten ünlü oyuncu eski eşinin açıklamalarıyla oldukça merak konusu oldu. Eski eşi kendisinden daha ünlü çıktı. Eski eşi ve kızıyla yaptığı paylaşımla duygulandıran Melis İşiten kimdir? Melis İşiten'in son sağlık durumu nasıl? Melis İşiten'in eski eşi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:45
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