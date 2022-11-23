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Amasya’daki kazada yaralanan ünlülerin son sağlık durumları nasıl? Ceyhun Ersoy’dan yeni haber

Amasya'da, turneden geri dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan ve ambulans uçak ile İstanbul'daki özel bir hastaneye götürülen tiyatrocu Sergen Deveci, boyun ve omurga bölgesindeki kırıklar sebebiyle geçen akşam saatlerinde tehlikeli bir ameliyata alındı. Öte yandan oyuncu Ceyhun Fersoy'dan yeni haber geldi. İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 15:55
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Amasya’daki kazada yaralanan ünlülerin son sağlık durumları nasıl? Sergen Deveci ve Ceyhun Ersoy’dan yeni haber

Karadeniz turnesini yapan 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin içinde olduğu minibüs, dönüş yolunda kaza yaptı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR'a çarpması sonucu gerçekleşen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye getirildi.

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Amasya’daki kazada yaralanan ünlülerin son sağlık durumları nasıl? Sergen Deveci ve Ceyhun Ersoy’dan yeni haber

CEYHUN FERSOY TABURCU OLDU

Amasya'nın Merzifon ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy'dan yeni haber geldi.

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Amasya’daki kazada yaralanan ünlülerin son sağlık durumları nasıl? Sergen Deveci ve Ceyhun Ersoy’dan yeni haber

Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, dün akşam saatlerinde taburcu edildi.

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Amasya’daki kazada yaralanan ünlülerin son sağlık durumları nasıl? Sergen Deveci ve Ceyhun Ersoy’dan yeni haber

Fersoy, kentten ayrılarak İstanbul'a gitmek için uçakla yola çıktı.

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Amasya’daki kazada yaralanan ünlülerin son sağlık durumları nasıl? Sergen Deveci ve Ceyhun Ersoy’dan yeni haber

Kazadan yaralı kurtulan, Burak Gülçebi'nin aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.