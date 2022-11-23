Amasya’daki kazada yaralanan ünlülerin son sağlık durumları nasıl? Ceyhun Ersoy’dan yeni haber

Amasya'da, turneden geri dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan ve ambulans uçak ile İstanbul'daki özel bir hastaneye götürülen tiyatrocu Sergen Deveci, boyun ve omurga bölgesindeki kırıklar sebebiyle geçen akşam saatlerinde tehlikeli bir ameliyata alındı. Öte yandan oyuncu Ceyhun Fersoy'dan yeni haber geldi. İşte tüm ayrıntılar…