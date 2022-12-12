12 Aralık 2022, Pazartesi
Amasya’daki kazada ölümden dönen Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten tepkilerin ardından paylaştı! Kolundaki dikkat çeken ayrıntı…
'Baş Belası' isimli tiyatro oyunu ekibi, 21 Kasım'da turne dönüşü Amasya'da kaza yapmıştı. Kaza sonucunda Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti. Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten de kazada ölümden dönmüştü. 3 arkadaşının ölümüyle tarifsiz bir acı yaşayan oyuncu, paylaşımlarına gelen tepkilere cevap verdi. Oyuncunun açıklamasında kolundaki dövme ayrıntıyı da paylaştı.
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:50
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