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Haberler Galeri Amasya’daki kazada ölümden dönen Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten tepkilerin ardından paylaştı! Kolundaki dikkat çeken ayrıntı…

Amasya’daki kazada ölümden dönen Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten tepkilerin ardından paylaştı! Kolundaki dikkat çeken ayrıntı…

'Baş Belası' isimli tiyatro oyunu ekibi, 21 Kasım'da turne dönüşü Amasya'da kaza yapmıştı. Kaza sonucunda Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti. Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten de kazada ölümden dönmüştü. 3 arkadaşının ölümüyle tarifsiz bir acı yaşayan oyuncu, paylaşımlarına gelen tepkilere cevap verdi. Oyuncunun açıklamasında kolundaki dövme ayrıntıyı da paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:50
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Amasya’daki kazada ölümden dönen Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten tepkilerin ardından paylaştı! Kolundaki dikkat çeken ayrıntı…

'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi esnasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuların içinde olduğu minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

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Amasya’daki kazada ölümden dönen Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten tepkilerin ardından paylaştı! Kolundaki dikkat çeken ayrıntı…

Kazada yaralan oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

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Amasya’daki kazada ölümden dönen Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten tepkilerin ardından paylaştı! Kolundaki dikkat çeken ayrıntı…

GEÇECEK, GEÇİRECEĞİZ

"Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık...Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum."

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Amasya’daki kazada ölümden dönen Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten tepkilerin ardından paylaştı! Kolundaki dikkat çeken ayrıntı…

"BIRAKIN NASIL HALLEDİYORSAK HALLEDELİM"

Ayrıca eğlenceli paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt veren İşiten, şu ifadeleri kullandı:

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Amasya’daki kazada ölümden dönen Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten tepkilerin ardından paylaştı! Kolundaki dikkat çeken ayrıntı…

Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizden ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegâne güç; kızım, kalabalık dünyamız ve işim...Benim içim kalbim çok rahat, annem babam üzülüyor diye yazıyorum. Yapmayın işte, bırakın nasıl hallediyorsak halledelim; hepimiz, kendimizce, bir şekilde... Bari buna dokunmayın. Geçmiş olsun dileklerinizi kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum.