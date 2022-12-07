07 Aralık 2022, Çarşamba
Amasya’daki feci kazadan sağ kurtulan oyuncu Ceyhun Fersoy takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı! Fersoy’un yanıtları boğazları düğümledi
'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin akabinde Samsun'a doğru gide den ekibi taşıyan minibüs, Merzifon'a bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpmıştı. Feci kaza sonucunda minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Kazadan sağ kurtulan kişilerden Ceyhun Fersoy, Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Son durumuna dair bilgi veren Fersoy, kazayla ilgili gelen sorulara verdiği cevaplarla boğazları düğümledi.
Giriş Tarihi: 07.12.2022 20:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 20:00
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