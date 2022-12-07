Amasya’daki feci kazadan sağ kurtulan oyuncu Ceyhun Fersoy takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı! Fersoy’un yanıtları boğazları düğümledi

"O HEP BENİM"

Oyuncu, "Sen bize Tanrı'nın armağanısın. Yeni hayatın hayırlı olsun" mesajını gönderen hayranına; "Evet, 2'nci doğum günüm 20 Kasım 2022" şeklinde yanıt verdi.

"Tolga'yı özlüyor musun?" ve "Tolga Güleryüz'ün anısı ve adını yaşatmak için bir proje var mı?" sorularına da kayıtsız kalmayan Fersoy, sırasıyla "O hep benim..." ve "Olacak" yanıtlarını verdi.

Kazadan ağır yaralı bir şekilde kurtulan Sergen Deveci'nin durumunu soran sevenlerini de cevapsız bırakmayan Ceyhun Fersoy, "Biraz önce konuştum, her geçen gün daha iyi oluyor" diye yazarak, güzel haberi paylaştı.