Altın Kafes’in Ahu’su Hayal Köseoğlu’nun eski sevgilisi şok etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

Atv'nin yeni dizisi Altın Kafes'te canlandırdığı Ahu rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hayal Köseoğlu tüm dikkatleri üzerine çekti. Ters köşe bir role hayat veren Köseoğlu oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakmaya hazırlanırken özel hayatıyla da mercek altına alındı. Güzel oyuncunun eski aşkını gören şaştı kaldı.