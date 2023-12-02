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Altın Kafes’in Ahu’su Hayal Köseoğlu’nun eski sevgilisi şok etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

Atv'nin yeni dizisi Altın Kafes'te canlandırdığı Ahu rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hayal Köseoğlu tüm dikkatleri üzerine çekti. Ters köşe bir role hayat veren Köseoğlu oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakmaya hazırlanırken özel hayatıyla da mercek altına alındı. Güzel oyuncunun eski aşkını gören şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 02.12.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 17:07
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Altın Kafes’in Ahu’su Hayal Köseoğlu’nun eski sevgilisi şok etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

Altın Kafes dizisi etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlarken dizinin oyuncuları şimdiden gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın Kafes’in Ahu’su Hayal Köseoğlu’nun eski sevgilisi şok etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

Ahu karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hayal Köseoğlu özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Altın Kafes’in Ahu’su Hayal Köseoğlu’nun eski sevgilisi şok etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

Güzel oyuncunun eski aşkını gören şaştı kaldı. İşte Hayal Köseoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eski aşkı...

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Altın Kafes’in Ahu’su Hayal Köseoğlu’nun eski sevgilisi şok etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

HİLAL ALTINBİLEK - İDO TATLISES

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Altın Kafes’in Ahu’su Hayal Köseoğlu’nun eski sevgilisi şok etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

HİLAL ALTINBİLEK - MERT YAZICIOĞLU