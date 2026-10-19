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Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürecek! Uzay'ın kararı felaketi getirecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 17. bölümünde, Emir'in dönüşü mahallede büyük sevinç yaratırken geçmişin sırları yeniden gün yüzüne çıkıyor. Hikmet'ten gerçekleri öğrenmeye kararlı olan Uzay'ın tehlikeli seçimi, Naz ve Melek'i zor durumda bırakırken mahallede yaşanacak felaket tüm dengeleri değiştiriyor.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürecek! Uzay'ın kararı felaketi getirecek 1

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Altı Üstü İstanbul, Emir'in dönüşüyle yaşanan sevinç, Uzay'ın gerçekleri öğrenmek için aldığı kritik karar ve mahallede dengeleri değiştirecek hesaplaşmalarla izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürecek! Uzay'ın kararı felaketi getirecek 2

HER ŞEY YENİDEN ALTÜST OLUYOR

Emir'in yaşadığı haberiyle mahallede yas, yerini davullu zurnalı kutlamaya bırakır. Ancak kavuşmanın mutluluğuna öfke ve hesaplaşmalar da karışır.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 17. BÖLÜM FRAGMANI
Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürecek! Uzay'ın kararı felaketi getirecek 3

BAYRAM, KENDİSİNDEN SAKLANANLARIN HESABINI SORUYOR

Bayram, kendisinden saklananların hesabını sorarken Uzay, arkadaşlarından beklemediği bir sevinçle karşılanır. Hikmet'in izini bulmak için ilk yardım ise Melek'ten gelir.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürecek! Uzay'ın kararı felaketi getirecek 4

NAZ VE FAHRİYE YAKINLAŞIYOR

Naz ve Fahriye, hiç hesapta yokken yakınlaşır. Bu yakınlaşma, Naz'ı uzak durmaya çalıştığı geçmişle yüzleştirirken Emir'in kendisinden vazgeçmemekteki kararlılığı onu köşeye sıkıştırır.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürecek! Uzay'ın kararı felaketi getirecek 5

HASAN VE UZAY, ESRA'YI BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Hasan, Esra'yı bulmak için Uzay'la birlikte hareket eder. Mahallede Nihal'in nişanı coşkuyla kutlanırken sevenler sevdiklerine kavuşur. Ancak Bayram'ın geçmişteki günahları bu mutluluğa gölge düşürür.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürecek! Uzay'ın kararı felaketi getirecek 6

UZAY'IN KARARI NAZ VE MELEK'İ TEHLİKEYE ATIYOR

Uzay, Hikmet'ten gerçekleri öğrenmek için zor bir kararın eşiğindedir. Yapacağı seçim Naz ve Melek'i tehlikeye atınca Hasan ve Emir, onu durdurmaya çalışır.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürecek! Uzay'ın kararı felaketi getirecek 7

OLAYLAR FELAKETLE SONUÇLANIYOR

Ancak olaylar çığırından çıkar ve her şey felaketle sonuçlanır… Sanki her şey başa sarar. Uzay'ın Emir'e duyduğu nefret yeniden alevlenirken bu kez Hasan da bu öfkeden payını alacaktır.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürecek! Uzay'ın kararı felaketi getirecek 8

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle bu akşam ATV'de

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