Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürecek! Uzay'ın kararı felaketi getirecek
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 17. bölümünde, Emir'in dönüşü mahallede büyük sevinç yaratırken geçmişin sırları yeniden gün yüzüne çıkıyor. Hikmet'ten gerçekleri öğrenmeye kararlı olan Uzay'ın tehlikeli seçimi, Naz ve Melek'i zor durumda bırakırken mahallede yaşanacak felaket tüm dengeleri değiştiriyor.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Altı Üstü İstanbul, Emir'in dönüşüyle yaşanan sevinç, Uzay'ın gerçekleri öğrenmek için aldığı kritik karar ve mahallede dengeleri değiştirecek hesaplaşmalarla izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
HER ŞEY YENİDEN ALTÜST OLUYOR
Emir'in yaşadığı haberiyle mahallede yas, yerini davullu zurnalı kutlamaya bırakır. Ancak kavuşmanın mutluluğuna öfke ve hesaplaşmalar da karışır.
BAYRAM, KENDİSİNDEN SAKLANANLARIN HESABINI SORUYOR
Bayram, kendisinden saklananların hesabını sorarken Uzay, arkadaşlarından beklemediği bir sevinçle karşılanır. Hikmet'in izini bulmak için ilk yardım ise Melek'ten gelir.
NAZ VE FAHRİYE YAKINLAŞIYOR
Naz ve Fahriye, hiç hesapta yokken yakınlaşır. Bu yakınlaşma, Naz'ı uzak durmaya çalıştığı geçmişle yüzleştirirken Emir'in kendisinden vazgeçmemekteki kararlılığı onu köşeye sıkıştırır.
HASAN VE UZAY, ESRA'YI BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR
Hasan, Esra'yı bulmak için Uzay'la birlikte hareket eder. Mahallede Nihal'in nişanı coşkuyla kutlanırken sevenler sevdiklerine kavuşur. Ancak Bayram'ın geçmişteki günahları bu mutluluğa gölge düşürür.