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Altı Üstü İstanbul'da dönüşü olmayan kırılma

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 13 Temmuz Pazartesi akşamı beşinci bölümüyle ekrana gelecek. Melek'in sırrının ortaya çıkmasıyla Emir'in hayatı altüst olurken, geçmişten gelen gerçekler iki aileyi ve mahalledeki dostlukları karşı karşıya getirecek.

Altı Üstü İstanbul'da dönüşü olmayan kırılma 1

ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, beşinci bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor.

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul'da dönüşü olmayan kırılma 2

5.BÖLÜM ÖZETİ

Melek'in sırrının ortaya çıkması, Emir'in hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılmaya neden olur. Melek'i terk eder. Sevdiği ve yıllardır güvendiği insanın gerçekleriyle yüzleşen Emir, üst üste gelen darbelerle hayatındaki herkesi yeniden sorgulamaya başlar.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 5. BÖLÜM FRAGMAN | "ARTIK BİR HİÇSİN"
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Altı Üstü İstanbul'da dönüşü olmayan kırılma 3

Ortaya çıkan gerçekler yalnızca Emir ve Melek'i değil, iki aileyi ve mahallede yıllardır süren dostlukları da karşı karşıya getirir. Melek, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için sınırları zorlamaya devam ederken, Hasan da kendisini; vicdanı, kardeşliği ve yıllardır sakladığı duyguları arasında çok ağır bir seçimin eşiğinde bulur.

Altı Üstü İstanbul'da dönüşü olmayan kırılma 4

Diğer yanda Uzay'ın korkusu Naz'la arasının açılmasına neden olur. Naz da tıpkı Emir gibi artık etrafındakileri sorgulamaya başlamıştır. Uzay'ın da sakladığı bir sırrı vardır ama ne? Ancak yok edildiği düşünülen sırlar, hiç beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkacaktır.

Altı Üstü İstanbul'da dönüşü olmayan kırılma 5

Melek'in ihanetiyle sarsılan Emir, bu kez babasının yaptıklarıyla yüzleşirken diğer yanda da Mert ve Sado kendilerini hiç beklemedikleri bir çıkmazın içinde bulur. Tarık'ın öğrendiği gerçekler ise Galip'in bütün planlarını bozacak yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralar.

Altı Üstü İstanbul'da dönüşü olmayan kırılma 6

Suların tam duruldu sanıldığı noktada Melek'in hamlesi hem Emir'i hem Naz'ı başka bir kaosun içine sürükler...

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

Altı Üstü İstanbul'da dönüşü olmayan kırılma 7

Yayın Tarihi : 13 Temmuz 2026 / Pazartesi

Yayın Saati : 20.00

Oyuncular : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet).

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