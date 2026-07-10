Altı Üstü İstanbul'da dönüşü olmayan kırılma

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 13 Temmuz Pazartesi akşamı beşinci bölümüyle ekrana gelecek. Melek'in sırrının ortaya çıkmasıyla Emir'in hayatı altüst olurken, geçmişten gelen gerçekler iki aileyi ve mahalledeki dostlukları karşı karşıya getirecek.

ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, beşinci bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

5.BÖLÜM ÖZETİ Melek'in sırrının ortaya çıkması, Emir'in hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılmaya neden olur. Melek'i terk eder. Sevdiği ve yıllardır güvendiği insanın gerçekleriyle yüzleşen Emir, üst üste gelen darbelerle hayatındaki herkesi yeniden sorgulamaya başlar. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 5. BÖLÜM FRAGMAN | "ARTIK BİR HİÇSİN"

Ortaya çıkan gerçekler yalnızca Emir ve Melek'i değil, iki aileyi ve mahallede yıllardır süren dostlukları da karşı karşıya getirir. Melek, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için sınırları zorlamaya devam ederken, Hasan da kendisini; vicdanı, kardeşliği ve yıllardır sakladığı duyguları arasında çok ağır bir seçimin eşiğinde bulur.

Diğer yanda Uzay'ın korkusu Naz'la arasının açılmasına neden olur. Naz da tıpkı Emir gibi artık etrafındakileri sorgulamaya başlamıştır. Uzay'ın da sakladığı bir sırrı vardır ama ne? Ancak yok edildiği düşünülen sırlar, hiç beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkacaktır.