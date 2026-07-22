Kimi kahvesiz yapamıyor kimi telefonsuz! Altı Üstü İstanbul ekibi "en"lerini seçti
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul ekibi, bu kez "setin en"leri oyunuyla kamera arkasındaki eğlenceli anları paylaştı. Oyuncular, en enerjik isimden en büyük kahve tutkununa, telefona en çok bakan ekip arkadaşından en hareketli isme kadar birbirleri hakkında samimi ve kahkaha dolu itiraflarda bulundu.
ATV'nin reyting listelerinde birinci olan dizisi Altı Üstü İstanbul ekibi, setteki eğlenceli atmosferi bu kez "setin en'leri" oyunuyla gözler önüne serdi. Oyuncuların birbirleri hakkında yaptığı samimi yorumlar, kamera arkasındaki keyifli anlara da renk kattı.
SETTE ENERJİ HİÇ BİTMİYOR: ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN KAMERA ARKASI
"PİRE GİBİ, YERİNDE DURMUYOR"
Dizinin sevilen ikilisi Emir'e hayat veren Rahimcan Kapkap ile Naz karakterini canlandıran Elçin Zehra İrem, setin en enerjik isimleri sorulduğunda övgüyü kamera arkasındaki ekibe yöneltti. İkili, özellikle Sami Hoca ile Aytaç Abi'nin setin enerji kaynağı olduğunu söylerken, Aytaç Abi için ise gülerek, "Pire gibi, yerinde durmuyor." ifadelerini kullandı.
KİMİSİ KAHVE, KİMİSİ TELEFON BAĞIMLISI!
Uzay karakterine hayat veren Berk Ali Çatal, sette telefona en çok bakan ismin Sena olduğunu söylerken, kahve konusunda ise iddialı konuştu. "Hepimiz çok kahve içiyoruz ama en çok ben tüketiyorumdur." diyen başarılı oyuncu, setin en büyük kahve tutkunu olduğunu dile getirdi.
Samimi itirafların ve bol kahkahanın yaşandığı "setin en'leri" oyunu, Altı Üstü İstanbul ekibinin kamera arkasındaki güçlü uyumunu ve eğlenceli enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Uzay karakterine hayat veren Berk Ali Çatal, sette telefona en çok bakan ismin Sena olduğunu söylerken, kahve konusunda ise iddialı konuştu. "Hepimiz çok kahve içiyoruz ama en çok ben tüketiyorumdur." diyen başarılı oyuncu, setin en büyük kahve tutkunu olduğunu dile getirdi.
Samimi itirafların ve bol kahkahanın yaşandığı "setin en'leri" oyunu, Altı Üstü İstanbul ekibinin kamera arkasındaki güçlü uyumunu ve eğlenceli enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.
SON BÖLÜM EKRANA KİLİTLEDİ
ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", geçtiğimiz pazartesi günü altıncı bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, tüm reyting kategorilerinde birinci oldu.
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Hasan'la Emir arasında yılların birikimi büyük bir yüzleşmeye dönüştü.
Fren sabotajının gerçeği ortaya çıkınca Hasan suçunu itiraf etti ve teslim olmak yerine kendini uçurumdan bırakarak herkesi derin bir acıyla baş başa bıraktı.