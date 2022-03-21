Alparslan’ın 'Kekavmenos'u Toprak Sergen’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ailecek oyuncularmış…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Kekavmenos karakterine hayat veren Toprak Sergen başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Performansı kadar karizmasıyla da dikkatleri üzerine çeken Sergen'in özel hayatı izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Toprak Sergen'in oyuncu abisi...