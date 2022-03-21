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Alparslan’ın 'Kekavmenos'u Toprak Sergen’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ailecek oyuncularmış…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Kekavmenos karakterine hayat veren Toprak Sergen başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Performansı kadar karizmasıyla da dikkatleri üzerine çeken Sergen'in özel hayatı izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Toprak Sergen'in oyuncu abisi...

Giriş Tarihi: 21.03.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 16:52
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Alparslan’ın ’Kekavmenos’u Toprak Sergen’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ailecek oyuncularmış…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisine performansıyla damga vuran Toprak Sergen, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sergen hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alparslan’ın ’Kekavmenos’u Toprak Sergen’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ailecek oyuncularmış…

İşte Toprak Sergen ve birçok ünlü ismin kardeşi...

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Alparslan’ın ’Kekavmenos’u Toprak Sergen’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ailecek oyuncularmış…

BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ

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Alparslan’ın ’Kekavmenos’u Toprak Sergen’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ailecek oyuncularmış…
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Alparslan’ın ’Kekavmenos’u Toprak Sergen’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ailecek oyuncularmış…