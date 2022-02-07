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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un o hali şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un o hali şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ilgi toplayan Barış Arduç sosyal medyanın da gündemine oturdu. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Arduç, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Oyunculuk performansı kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Arduç'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şoke etti. İşte Barış Arduç'un olay olan değişimi...

Giriş Tarihi: 07.02.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 16:46
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un o hali şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranın en konuşulan isimlerinden olan Barış Arduç, sosyal medyanın gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un o hali şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Arduç'ın yaşadığı büyük değişim görenleri şoke etti. İşte Barış Arduç ve birçok ünlü isimin yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un o hali şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Simge Selçuk

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un o hali şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Simge Selçuk

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un o hali şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Simge Selçuk