Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un o hali şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ilgi toplayan Barış Arduç sosyal medyanın da gündemine oturdu. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Arduç, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Oyunculuk performansı kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Arduç'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şoke etti. İşte Barış Arduç'un olay olan değişimi...