Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Barış Arduç gündeme oturdu. Bugüne kadar canlandırdıklarından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Arduç oyunculuğuyla hayran bıraktı. Sevenleri tarafından tarafından yakın takibe alınan Arduç'un kardeşleri görenleri şaşırttı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan oyuncunun kardeşleriyle benzerlikleri pes dedirtti.