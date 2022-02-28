28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Barış Arduç gündeme oturdu. Bugüne kadar canlandırdıklarından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Arduç oyunculuğuyla hayran bıraktı. Sevenleri tarafından tarafından yakın takibe alınan Arduç'un kardeşleri görenleri şaşırttı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan oyuncunun kardeşleriyle benzerlikleri pes dedirtti.

Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 14:44
  • 1
  • 96
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı 'Sultan Alparslan' karakteriyle adından söz ettiren Barış Arduç, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Arduç'un kardeşleri görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 96
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

İşte Barış Arduç başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

  • 3
  • 96
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

EBRU GÜNDEŞ'İN KARDEŞİ ASLIHAN GÜNDEŞ

  • 4
  • 96
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti
  • 5
  • 96
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

SİNEM KOBAL VE KARDEŞİ KEREM KOBAL