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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve eşi Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve eşi Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana dönüş yapan Barış Arduç, gündeme oturdu. Şimdiye canlandırdıklarından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Arduç oyunculuğuyla hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Arduç'un Gupse Özay'la evliliği ilgi odağı oldu. Deliha setinde tanışıp geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ikili özel hayatlarıyla merak konusu olurken aralarındaki yaş farkı da dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın yaş farkı...

Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 16:37
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve eşi Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki performansıyla hayran bırakan Barış Arduç, izleyiciler tarafından yakın talibe alındı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve eşi Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

2014 yılından beri aşk yaşadığı Gupse Özay'la geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Arduç'un eşiyle arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve eşi Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Gupse Özay ve Barış Arduç ile birlikte birçok ünlünün yaşları…

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve eşi Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve eşi Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

Burak Özçivit - 24 Aralık 1984