Alparslan Büyük Selçuklu’nun Öke Hatun’u Öykü Gürman’dan ortalığı karıştıracak sözler! Meslektaşlarının hiç hoşuna gitmeyecek!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Öke Hatun'u Öykü Gürman'dan polemiğe davetiye çıkartan sözler! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman dün akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürman, aşk hayatından iş hayatına, yaptırdığı estetiklerden ve gelecek sene yapmayı planladığı projelerinden söz etti. Gürman'ın bazı açıklamalarına meslektaşlarının ne diyeceği merak konusu oldu. Öte yandan Gürman, nişanlısı ile düğün tarihini ve yerini duyurdu! İşte o konuşma…