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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun Öke Hatun’u Öykü Gürman’dan ortalığı karıştıracak sözler! Meslektaşlarının hiç hoşuna gitmeyecek!

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Öke Hatun’u Öykü Gürman’dan ortalığı karıştıracak sözler! Meslektaşlarının hiç hoşuna gitmeyecek!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Öke Hatun'u Öykü Gürman'dan polemiğe davetiye çıkartan sözler! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman dün akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürman, aşk hayatından iş hayatına, yaptırdığı estetiklerden ve gelecek sene yapmayı planladığı projelerinden söz etti. Gürman'ın bazı açıklamalarına meslektaşlarının ne diyeceği merak konusu oldu. Öte yandan Gürman, nişanlısı ile düğün tarihini ve yerini duyurdu! İşte o konuşma…

Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:08
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Öke Hatun’u Öykü Gürman’dan ortalığı karıştıracak sözler! Meslektaşlarının hiç hoşuna gitmeyecek!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Öke Hatun'u oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman'dan Kıbrıs'ta ortalığı karıştıracak açıklamalar!

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Öke Hatun’u Öykü Gürman’dan ortalığı karıştıracak sözler! Meslektaşlarının hiç hoşuna gitmeyecek!

'ŞARKICIYA OLUR OYUNCUYA OLMAZ'

Öykü Gürman, estetiğe karşı olmadığını fakat ünlülerin bu noktada dikkatli olmaları gerektiğini söyledi: "Oyuncular için estetik biraz hassas konu. Mesela bir dönem dizisinde oynuyorsunuz; kaşınızı çatarken yüzünüz buruşmazsa olmaz. Oyuncu kızdığında, sinirlendiğinde kaşının, yüzünün hareket etmesi gerekiyor. Ama sahne açısından bakarsak görsel şov için estetik gerekli. İyi yapılmış estetik şarkıcılarda güzel durabiliyor!"

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Öke Hatun’u Öykü Gürman’dan ortalığı karıştıracak sözler! Meslektaşlarının hiç hoşuna gitmeyecek!

Şarkıcı-oyuncu Öykü Gürman, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Gazetecilere 2022 yılının değerlendirmesini yapan şarkıcı "Benim için çok iyi bir seneydi.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Öke Hatun’u Öykü Gürman’dan ortalığı karıştıracak sözler! Meslektaşlarının hiç hoşuna gitmeyecek!

Hem oyunculuk anlamında hem de müzik anlamında önemli projeler yaptım. Bir de tabii nişanlandım" dedi.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Öke Hatun’u Öykü Gürman’dan ortalığı karıştıracak sözler! Meslektaşlarının hiç hoşuna gitmeyecek!

DÜĞÜN TARİHİ VERDİ!

Gürman, "Nişanlınız Fatih İçmeli ile ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna "Bu yaz İstanbul'da evlenmeyi düşünüyoruz.