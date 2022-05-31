Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılan Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Paylaşımına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisine vedasıyla izleyicileri gözyaşlarına boğan Fahriye Evcen, oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu, son paylaşımıyla da olay oldu. Binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafına eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı.