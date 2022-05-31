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Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılan Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Paylaşımına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisine vedasıyla izleyicileri gözyaşlarına boğan Fahriye Evcen, oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu, son paylaşımıyla da olay oldu. Binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafına eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı.

Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:35
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Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrılan Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Paylaşımına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Fahriye Evcen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine vedasıyla gündem oldu. Akça Hatun'a hayat veren ve senaryo gereği diziye veda eden Evcen'in ölüm sahnesi sosyal medyaya damga vurdu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrılan Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Paylaşımına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Oyunculuğuyla gündeme oturan Evcen, son paylaşımıyla da olay oldu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrılan Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Paylaşımına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrılan Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Paylaşımına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Özçivit eşinin fotoğrafına kalp emojisiyle yorum yaptı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrılan Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Paylaşımına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımları...