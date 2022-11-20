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Haberler Galeri Alparaslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’tan kızıyla yeni paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Alparaslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’tan kızıyla yeni paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

2020 yılında sade bir törenle nikah masasına oturan Gupse Özay ve Barış Arduç geçtiğimiz aylarda anne baba olma heyecanı yaşamıştı. Özel hayatlarını kameralardan uzak yaşayan çift Jan Asya adını verdikleri kızlarıyla peş peşe paylaşımlar gelmişti. Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden yakışıklı oyuncudan kızıyla yeni paylaşım geldi. Arduç'un kızı Jan Asya ile pozuna "En karizmatik baba" yorumları yapıldı. İşte Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'un kızı Jan Asya ile paylaşımı...

Giriş Tarihi: 20.11.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 12:07
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Alparaslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’tan kızıyla yeni paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 2020 yılında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ve Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Alparaslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’tan kızıyla yeni paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ise kız olarak açıklanmıştı.

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Alparaslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’tan kızıyla yeni paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Anne olmak için gün sayan Gupse Özay'dan müjdeli haber geldi. Güzel oyuncu kızına kavuştu.

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Alparaslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’tan kızıyla yeni paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne baba olan Gupse Özay-Barış Arduç çiftinin kızlarına verdikleri isim belli oldu. Ünlü çiftin bebeklerinin ismi, duyanlara anlamını merak ettirdi.

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Alparaslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’tan kızıyla yeni paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü çift Başak burcu olan kızlarına "Jan Asya" adını verdi.