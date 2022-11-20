Alparaslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’tan kızıyla yeni paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

2020 yılında sade bir törenle nikah masasına oturan Gupse Özay ve Barış Arduç geçtiğimiz aylarda anne baba olma heyecanı yaşamıştı. Özel hayatlarını kameralardan uzak yaşayan çift Jan Asya adını verdikleri kızlarıyla peş peşe paylaşımlar gelmişti. Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden yakışıklı oyuncudan kızıyla yeni paylaşım geldi. Arduç'un kızı Jan Asya ile pozuna "En karizmatik baba" yorumları yapıldı. İşte Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'un kızı Jan Asya ile paylaşımı...