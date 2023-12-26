26 Aralık 2023, Salı
Alp Navruz Sıla Türkoğlu aşkını ihanet mi bitirdi? Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu
Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz geçtiğimiz yaza damgasını vuran çiftlerden olmuştu. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Ayrılık kararı alan çift sosyal medya hesaplarından da birbirlerini sildi. Taraflardan ilk açıklama Alp Navruz'dan geldi. Ayrılık haberlerini doğrulayan yakışıklı oyuncu, ihanet iddialarına da cevap verdi.
Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:53
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