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Alp Navruz Sıla Türkoğlu aşkını ihanet mi bitirdi? Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz geçtiğimiz yaza damgasını vuran çiftlerden olmuştu. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Ayrılık kararı alan çift sosyal medya hesaplarından da birbirlerini sildi. Taraflardan ilk açıklama Alp Navruz'dan geldi. Ayrılık haberlerini doğrulayan yakışıklı oyuncu, ihanet iddialarına da cevap verdi.

Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:53
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Alp Navruz Sıla Türkoğlu aşkını ihanet mi bitirdi? Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz yaz aylarında Kuruçeşme'de bir mekanda yakınlaşmıştı.

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Alp Navruz Sıla Türkoğlu aşkını ihanet mi bitirdi? Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Samimi şekilde eğlenen ikili kısa süre sonra sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini herkese ilan etmişti.

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Alp Navruz Sıla Türkoğlu aşkını ihanet mi bitirdi? Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi.

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Alp Navruz Sıla Türkoğlu aşkını ihanet mi bitirdi? Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Ayrılık kararı alan Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, sosyal medyadan da birbirlerini sildi.

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Alp Navruz Sıla Türkoğlu aşkını ihanet mi bitirdi? Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

"ARAYA KARA KEDİ GİRMEDİ"

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan çiftten Alp Navruz gittiği bir mekanda gazetecilerin sorularını yanıtladı.